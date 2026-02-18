ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು?

Low blood pressure: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಆಗಾಗ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು/ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರಬಹುದು..ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ!
ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತವೆನಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯುವ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್..
ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ ಸೇಬುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)