Fatty liver disease
: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ "ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ" ರೋಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು (ಸುಮಾರು 38.9%) ಚಯಾಪಚಯ-ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಟೀಟೋಟಿಕ್ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಹತ್ತು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ವರು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಲಿವರ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ದೀಪ್ಶಿಖಾ ಜೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ಗೆ ಈ ಸೂಪರ್ಫುಡ್ಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು: ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಲಿವರ್ನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಲಿವರ್ನ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ: ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಆಮ್ಲಾವನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೂಪರ್ ಹಣ್ಣು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಅಂಶವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆವಕಾಡೊ: ಆವಕಾಡೊಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಲುಟಾಥಿಯೋನ್ ಲಿವರ್ನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)