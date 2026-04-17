High BP: ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ 200 ದಾಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈದ್ಯರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ!

High Blood Pressure: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು 200 ದಾಟಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ “ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಪಿ 200 ದಾಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 180/120 mmHgಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ 200ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಎದೆನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹಾನಿ, ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಪಿ “ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್” ಏಕೆ?
ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 200 ದಾಟಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 200 ದಾಟುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ BP ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)