ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ.. ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಲ್ಲ.. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಾನ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 27, 2026, 11:06 PM IST
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ವೈದ್ಯರ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

Raw coconut for diabetes: ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ, ಅವು ಹಠಾತ್‌ ಸ್ಪೈಕ್‌ಅನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಸರಪಳಿ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳು ಎಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಸಿವಿನ ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ.. ನಿತ್ಯ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ಫುಲ್‌ ಸೇಫ್‌!

ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು?: ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ದೋಷಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

