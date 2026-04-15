ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

Benefits of Drinking Water in Copper Bottle: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ 3 ದೋಷಗಳು (ವಾತ, ಕಫ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತ) ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ 3 ದೋಷಗಳನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯಕ: ತಾಮ್ರವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ತಾಮ್ರವು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಸಂಧಿವಾತದಂತಹ ಕೀಲು ಉರಿಯೂತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಮ್ರವು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಕೀಲು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರವು ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತಾಮ್ರದ ಲೇಪನದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಿಸಿಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)