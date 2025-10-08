ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಹಠಮಾರಿ ಬೊಜ್ಜು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ನೀರು! ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿರಲಿ..

Fenugreek water Benefits
: ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?: ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾರು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇವನೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮೆಂತ್ಯವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೀಜಗಳು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯವು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಅಗಿಯಿರಿ. ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ: ನಿಮ್ಮದು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನ ಸಹ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)