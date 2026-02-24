English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂಬೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂಬೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:14 PM IST
  • ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ
  • ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾದ ಬದಲು ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ದೇಹವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂಬೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

Lemon honey water: ನಿಂಬೆ ರಸವು ಲಿವರ್‍ನಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ʻಈʼ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌! ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಹರಳು

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಉಗ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಇದು ಗಂಟಲಿನ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾದ ಬದಲು ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ದೇಹವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾವು ತಿನ್ನೋ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳು ವಿ*ಷಪೂರಿತವಂತೆ.. NGT ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವರದಿ

ಈ ಪಾನೀಯವು ರಕ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Lemon honey waterLemon honey water benefitslemon honey water benefits in Kannadalemon honey water effectsHealth Tips In Kannada

