  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಅರಿಶಿನವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 25, 2025, 01:51 PM IST
ಅರಿಶಿನವು ಸತು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಕಿರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಪತ್ತೆ, ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರ, ಆಭರಣ‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆಯ ನಿಧನ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಪಂಚಪ್ರಾಣ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ವಾರಸುದಾರ! ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

