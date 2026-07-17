/ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ನಿಜಾಂಶ ವೈರಲ್!

Empty Stomach Water Benefits: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಹಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಏಕೆ?
ರಾತ್ರಿ 6–8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration) ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು?
ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೇಷನ್: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವು: ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಕಾರ್ಯ ಸುಗಮವಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ.
ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಸಮತೋಲನ: ನೀರು ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನ ತಾಜಾಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವು: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ. ದೇಹದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ, ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ವಿಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲ.
* ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ.
* ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ.
* ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಇದೊಂದೇ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:
* ಬೆಳಗ್ಗೆ 1–2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಹುದು.
* ದಾಹಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಅತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಕೆಲವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
* ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು
* ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಇರುವವರು
* ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು
ಇಂತಹವರು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಉತ್ತಮ ದಿನಚರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ...
* ಎದ್ದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
* 15–20 ನಿಮಿಷ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.
* ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
* ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
* ದಿನವಿಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.)