/ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವಿನವರೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನ!

Benefits of Eating Ginger: ಶುಂಠಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಶುಂಠಿ ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ಶುಂಠಿ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಜಿಂಜರಾಲ್’ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ಶುಂಠಿಯ ಸೇವನೆಯು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾಕರಿಕೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಶುಂಠಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಬರುವ ವಾಕರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಕರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶುಂಠಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಋತುಚಕ್ರದ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಶುಂಠಿಯ ಸೇವನೆಯು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ: ಉರಿಯೂತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಿವೆ.
ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ: ಶುಂಠಿಯು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಅತಿಯಾದ ತಲೆನೋವು ಇದ್ದಾಗ ಶುಂಠಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಹಸಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ, ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)