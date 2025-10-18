ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸಿನವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ..
15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಡಾ. ಸೌರಭ್ ಸೇಠ್, ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ ಸೌರಭ್ ಸೇಠ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಈ ಬಾರಿ, ನೀವು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸೇಥಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತ ಊತವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಸೇಥಿ ವಿವರಿಸಿದರು.ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮೊಡವೆ ಇರುವ ಜನರು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.ಏಕೆಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.ಆದರೆ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.