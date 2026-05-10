Hair care tips : ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಸೋಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ... ಇದು ಸರಿಯೇ.. ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Best Hair care routine : ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ (Scalp) ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ pH ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನದ ಸೋಪಿನ pH ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೋಪಿನಿಂದ ಕೂದಲು ತೊಳೆದಾಗ ಅದು ಒರಟಾಗಿ, ಜಿಗುಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಿಕ್ಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ pH ಸಮತೋಲನವು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸದೆ ಕೇವಲ ಕೊಳಕು, ಬೆವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ವಿಧದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಣ ಅಥವಾ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರುವವರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೇ ಕೂದಲು ಸದೃಢವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನ ಆರೈಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಿನ ಪೋಷಣೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಕೂದಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.