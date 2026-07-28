Tea Side Effects: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿಯದೇ ದಿನವೇ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೀ ಸೇವನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು
ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಫಿನ್ಗೆ ದೇಹ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಆಯಾಸ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು
ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾಫಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರಣ, ಅದರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಬಹುದು.
ಆಮ್ಲೀಯತೆ & ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದೆ ಉರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಟೀ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
ಟೀಯಿಂದ ಸಿಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ನಂತರ ದೇಹದ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು
ಅನೇಕರು ಟೀಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಟೀ ಬಿಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗತ್ಯವೇ?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ ಟೀ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ?
ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವವರು ಅದನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೀ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ
ಟೀ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೀ ಕುಡಿಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗುವುದು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರಂಭದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಫಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀ ಸೇವನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)