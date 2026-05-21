No Sugar Challenge: ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ತಂಪುಪಾನೀಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ತಲೆನೋವು, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನ “ಶುಗರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ದೇಹ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
60 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಮೊಡವೆ, ತೈಲಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಸುಧಾರಿಸಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)