Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • / ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು?

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು?

What important documents should you carry: ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವರದಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 01, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:06 PM IST
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಡಾಕ್ಟರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
Health tips doctors give to their children and parents44 min ago
2
Health tips doctors give to their children and parents1 hr ago
3
SIR in Karnataka1 hr ago
4
Happy Doctors Day 20261 hr ago
5
Karnataka Govt Jobs1 hr ago