/ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು?

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನ 2026: ನೀವು ಅಥವಾ ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈದ್ಯರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯರ ದಿನದಂದು (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ), ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ವರದಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
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1. ಹಳೆಯ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ , ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಳೆಯ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
2. ಹಳೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ , ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ನೀವು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಸ್ಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಸಿಬಿಸಿ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್-ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಂಆರ್ಐ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳು, ಪೂರಕಗಳು, ಇನ್ಹೇಲರ್ಗಳು, ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ (OTC) ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. NIH ಪ್ರಕಾರ , ನೀವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರಕಗಳು ಅಥವಾ OTC ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತನ್ನಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ , ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು:
*ನಾನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ?
*ನೀವು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?
*ನನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು?
*ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ?
*ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
*ಈಗ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು?
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ, ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯದಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
5. ಹಿಂದಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವರದಿ
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಎಂದು ಡಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿನ್ಹಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ . ನಿಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಆಸ್ತಮಾ, ಹೃದ್ರೋಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಈ ವರದಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
6. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್
ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (PM-JAY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ (ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ) ತರಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವಿರಿ ಎಂಬುದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಔಷಧಿಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮ.
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