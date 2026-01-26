English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪುರುಷರು-ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು!

ಪುರುಷರು-ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು!

ಸ್ಲಿಮ್ ಸೊಂಟವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಫಿಟ್ ದೇಹವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:33 PM IST
  • ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ಆರೋಗ್ಯದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ
  • ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪುರುಷರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ & ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀರಬಾರದು

ಪುರುಷರು-ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು!

Normal waist size: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬೊಜ್ಜು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ತೂಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಸೊಂಟವು ಲಿವರ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.

ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ರೋಗಗಳ ತವರು

ಲಿವರ್ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸರಿನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಅನುಪಾತವು 0.7 ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 28 ಇಂಚುಗಳ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು 40ರವರೆಗೆ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ 40 ಇಂಚುಗಳ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು 40 ಇಂಚುಗಳ ಸೊಂಟವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗದ ಮೇಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.     

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ತರಕಾರಿ ರಸ!! ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು..

ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಕ್ರಮೇಣ ಹೃದಯ, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಪಾಯವು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ಪುರುಷರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (35 ಇಂಚು) ಮೀರಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (33 ಇಂಚು) ಮೀರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕ ತೂಕದಂತೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

