ಪುರುಷರು-ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು!

Normal waist size: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬೊಜ್ಜು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ತೂಕವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಪ್ಪ ಸೊಂಟವು ಲಿವರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ.
ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ರೋಗಗಳ ತವರು
ಲಿವರ್ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸರಿನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಅನುಪಾತವು 0.7 ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 28 ಇಂಚುಗಳ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು 40ರವರೆಗೆ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ 40 ಇಂಚುಗಳ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು 40 ಇಂಚುಗಳ ಸೊಂಟವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಾರದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಕೊಬ್ಬು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗದ ಮೇಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬು ಕ್ರಮೇಣ ಹೃದಯ, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 70 ರಿಂದ 80 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಪಾಯವು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಪುರುಷರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (35 ಇಂಚು) ಮೀರಬಾರದು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ 85 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (33 ಇಂಚು) ಮೀರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕ ತೂಕದಂತೆ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)