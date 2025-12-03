English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ವಾಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?



Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 3, 2025, 08:23 PM IST
  • ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯವು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ
  • ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ



Best time to drink water: ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹವು ನೀರಿನಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವು ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೀವು ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ! ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಜೆಐ ಟೆಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೊಜ್ಜು! ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ದೇಹವನ್ನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ

ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಬೆವರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

