Ebola Virus in India: ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ರೋಗ, ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಇದು ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Ebola Virus Disease: ಕೊರೊನಾ (Corona) ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ, ಆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ (Ebola Virus) ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ, ಹಲವು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಎಬೋಲಾ ಎಂಬ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವೈರಸ್ನ ಭೀತಿ ಇದೀಗ ಭಾರತಲ್ಲೂ (India) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಿತ್ತರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅತ್ತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು (WHO) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಳಜಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (PHEIC) ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ರೋಗ (Ebola Virus Disease-EVD) ಎಂಬುದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಂತೆ. ಇದೊಂದು ತೀವ್ರ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು. ಇದು ಎಬೋಲಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1976 ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಂಗೋ ಪ್ರದೇಶದ ಎಬೋಲಾ ರಿವರ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದಕ್ಕೆ "ಎಬೋಲಾ" ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ, ಬೆವರು, ಮೂತ್ರ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಸತ್ತ ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಮುಟ್ಟುವುದರಿಂದಲೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಹರಡುತ್ತೆ ಸೋಕು
ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಬಾವಲಿ, ಮಂಗಗಳು, ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ತಗುಲಿದ 2 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು (Symptoms) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೀ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಚಳಿ, ತಲೆನೋವು, ಕೀಲುನೋವು, ತೀವ್ರ ಸುಸ್ತು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾದರೆ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ, ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯಾ?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಬೋಲಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಔಷಧಿ, ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಬೋಲಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಲಹೆ:
*ಸೋಂಕಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ತಪ್ಪಿಸಿ
*PPE ಕಿಟ್ ಬಳಸಿ (ಗ್ಲೌಸ್, ಮಾಸ್ಕ್,)
*ಆಗಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು.
*ಅಗತ್ಯ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.