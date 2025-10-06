English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು?

Ideal Weight: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರಪದ್ದತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Oct 6, 2025, 02:52 PM IST
  • ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ
  • ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಿಎಂಐ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು, ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು
  • ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Trending Photos

ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ &quot;ಕನಕವತಿ&quot; ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
camera icon5
cricket
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚೆಂಡಿನ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಪ್ರತೀ ಕ್ರಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು.
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Jupiter Retrograde
ಗುರು ವಕ್ರಿ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳೋದೇನು?

Ideal Weight: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ದೇಹದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ತೂಕಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ತಜ್ಞರು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? 
ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ? 
ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ.  

BMI ಎಂದರೇನು? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಐ ಎಂದರೆ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎತ್ತರವು ಆತನ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಬಿಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾ ಹಾಕುವ ಸೂತ್ರ: BMI = ತೂಕ (ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳು) / ಎತ್ತರ (ಮೀಟರ್‌ಗಳು)².

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾರಾದರೂ 70 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತು 1.83 ಮೀಟರ್ (6 ಅಡಿ) ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ, ಅವರ BMI ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:
70 / (1.83 × 1.83) = 20.90.

18.5 ಮತ್ತು 24.9 ರ ನಡುವಿನ BMI ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 18.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬಿಎಂಐ ಎಂದರೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಎಂಐ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಪ್ರಕಾರ, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕವಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೇವಲ ಬಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  

ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರುವವರ ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಕಾರ ಆದರ್ಶ ತೂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:
ಎತ್ತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರು 
152 ಸೆಂ.ಮೀ (5 ಅಡಿ) 40–50 ಕೆಜಿ 43–53 ಕೆಜಿ
160 ಸೆಂ.ಮೀ (5.3 ಅಡಿ) 47–57 ಕೆಜಿ 50–61 ಕೆಜಿ
165 ಸೆಂ.ಮೀ (5.5 ಅಡಿ) 51–62 ಕೆಜಿ 55–68 ಕೆಜಿ
170 ಸೆಂ.ಮೀ (5.7 ಅಡಿ) 55–67 ಕೆಜಿ 60–73 ಕೆಜಿ
175 ಸೆಂ.ಮೀ (5.9 ಅಡಿ) 59–72 ಕೆಜಿ 65–79 ಕೆಜಿ
180 ಸೆಂ.ಮೀ (6 ಅಡಿ) 63–77 ಕೆಜಿ 70–85 ಕೆಜಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Sugarless ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳಿವು

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Weight lossBMIweight for heightOverweightUnderweight

Trending News