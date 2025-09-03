English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಜನರು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 3, 2025, 10:33 AM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ
  • ಜೀವನಶೈಲಿ & ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಾರಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ : ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ!
camera icon7
Lakshmi Narayana Yoga
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ : ಹರಿದು ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಜಯ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಕಾಲ!
ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
camera icon10
Gold price
ಬಂಗಾರ ಈಗ ಬಲು ಭಾರ : 22, 390 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ದರ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ
camera icon9
Shruthi daughter
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ರೆಡಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಪುತ್ರಿ! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಹೋಲುವಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮುದ್ದು ಗೌರಿ
ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಉಪಯುಕ್ತವಿದು
camera icon7
Home Loan EMI
ಈ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು... ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಾಲದ EMI ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರು ಉಪಯುಕ್ತವಿದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

Add Zee News as a Preferred Source

Fatty liver disease

: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಲಿವರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್‌ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಈ ಪಾನೀಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?

ಮೊದಲ ಹಂತ: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಈಗ ಈ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. 

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ನಿಧಾನಗೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ರಕ್ತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬು ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿಯಾದ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್‌ ಸೇವನೆ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Fatty Liver Diseasehow to cure fatty liverFatty Liver Cure In Just 14 DaysHow To Make Fatty Liver DrinkWhat is the best drink in the morning for fatty liver

Trending News