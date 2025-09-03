Fatty liver disease
: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಲಿವರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಈ ಪಾನೀಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಮೊದಲ ಹಂತ: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ತುರಿದ ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು.
ಎರಡನೇ ಹಂತ: ಈಗ ಈ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕುಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯು ನಿಧಾನಗೊಂಡು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬು ರಕ್ತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಕೊಬ್ಬು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೊಬ್ಬು ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನ ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಆರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)