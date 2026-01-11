English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೇಯದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ...

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:41 PM IST
  • ಕಾಫಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು & ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಕಾರಿ
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಿರುತ್ತಾರೆ
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ

ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೇಯದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ...

Coffee health benefits: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರು ದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವರದಿಯು ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳೇನು? ಈ ವರದಿಯು ಯಾವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯೇ ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 1999 ಮತ್ತು 2018ರ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

