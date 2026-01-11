ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೇಯದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ! ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮ...

Coffee health benefits: ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾಫಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ವರದಿಯು ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳೇನು? ಈ ವರದಿಯು ಯಾವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯೇ ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40,000 ಜನರಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 1999 ಮತ್ತು 2018ರ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವವರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
