ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುವ ಉಗುರಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ‌

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 19, 2025, 11:16 AM IST
  • ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ
  • ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  • ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುವ ಉಗುರಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ‌

How to remove fungal nails at home: ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಉಗುರುಗಳು ಕೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಟುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾದಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಉಗುರುಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಗುರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಕೀವು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಉಗುರುಗಳು ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಗುರಿನ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಉಗುರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಲು ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉಗುರುಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಗುರುಗಳ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ತೇವ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೂಟುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಪಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೂಟುಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಚಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರ ಉಗುರುಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಗುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಗುರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 80% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ತರಕಾರಿ! ಮಾರಕ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತೆ ಸಂಜೀವಿನಿ..

ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಉಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು 2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, 3-4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, 1 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಇರಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು?

ತಯಾರಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ನೀವು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೋವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಲಘು ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನು 10-15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಗುರು ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪರಿಹಾರಗಳು

* ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಸೋಂಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
* ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
* ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಅರಿಶಿನವು ಸೋಂಕನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
* ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ದಿವೌಷಧಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹಣ್ಣು.. ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ 30 ದಿನ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಏರುಪೇರಾಗದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ!

ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಉಗುರು ಉದುರಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

fungal nailsNail Fungusfungal nail infectioncure nail fungusfungal nail infection remedies

