ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

How To Cure High Uric Acid: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ನೀರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಓಟ್ಸ್, ಸೇಬು, ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರಗುವ ನಾರು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅದನ್ನ ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಘು ಊಟ ಮಾಡಿ: ಭಾರೀ ಊಟವು ಚಯಾಪಚಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಗಳು, ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಖಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಘು ಭೋಜನವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಊಟದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ: ಊಟದ ನಂತರ 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಧಾನ ನಡಿಗೆಯು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ತೂಕವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ಲಘು ಚಲನೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಶಾಂತ ಸಮಯವು ನರಮಂಡಲವನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಆರ್ಗನ್ ಮಾಂಸ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ರಸಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಪಾಲಕ್, ಹೂಕೋಸು, ಅಣಬೆ, ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
