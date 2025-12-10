English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 05:15 PM IST
  • ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಲಘು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
  • ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ

ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

How To Cure High Uric Acid: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ನೀರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫ್ಲಶಿಂಗ್ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಊಟದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಿರಿ.. ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ !

ಹೆಚ್ಚು ನಾರಿನಂಶ: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಓಟ್ಸ್, ಸೇಬು, ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕರಗುವ ನಾರು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಅದನ್ನ ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಲಘು ಊಟ ಮಾಡಿ: ಭಾರೀ ಊಟವು ಚಯಾಪಚಯ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆಗಳು, ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಖಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಲಘು ಭೋಜನವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಊಟದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಿರಿ: ಊಟದ ನಂತರ 10-12 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿಧಾನ ನಡಿಗೆಯು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸ್ಪೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ತೂಕವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ, ಲಘು ಚಲನೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಶೋಧನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಶಾಂತ ಸಮಯವು ನರಮಂಡಲವನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು

ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರೋಗಿಗಳು ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಆರ್ಗನ್ ಮಾಂಸ, ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ರಸಗಳು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಪಾಲಕ್, ಹೂಕೋಸು, ಅಣಬೆ, ಬದನೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

High Uric AcidUric AcidFastest Way To Cure High Uric Acidhow to cure high uric acidHigh Uric Acid Treatment

