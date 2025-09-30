ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಾಡುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತ.. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್‌ ಆಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ!

ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ದೇಹದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡವಿಲ್ಲದೆ ದೇಹವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ರಾತ್ರಿಯ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ : ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ವಿಪರೀತ ಬೆವರುವುದು : ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆವರು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ : ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ : ವಾಂತಿ ಕೂಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಊಟದ ನಂತರ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಕಾಲು ನೋವು : ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಮಾಣವು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
(Disclaimer: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ZEE NEWS ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)