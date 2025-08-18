Homemade medicine: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ದೇಹದ ತೀವ್ರ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲನಾಗುತ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಲು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದೇಸಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಆಯುರ್ವೇದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಹಾ: ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಣಗಿದ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಿ.
ಸೆಲರಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ನೀರು: ಸೆಲರಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ವರದಾನ. ಎರಡೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸೆಲರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಲರಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುದಿಸಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಪುದೀನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪುದೀನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ರಸ ತಯಾರಿಸಿ ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ದೇಹ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಎರಡರಿಂದಲೂ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು
ಈ ದಿನ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಸೋಂಕನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)