  • Kannada News
  • Health
  • ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಿಂಡಿ.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ನಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಿಂಡಿ.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ನಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

heart attack first aid: ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:39 PM IST
  • ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
  • ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಿಂಡಿ.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ನಿಂದ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ ಏಕಮಾತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ!

heart attack first aid: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ರೋಗಿಯು ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಈ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸಬಹುದು. 

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗ ಎದೆ ನೋವು 15 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೋವು ಅನುಭವವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಭಾರದ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? 

ಹೃದಯಾಘಾತವಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದೆ ನೋವು, ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಅಥವಾ ಎದೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಸುಕುವ ಅಥವಾ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಭುಜಗಳು, ತೋಳುಗಳು, ಬೆನ್ನು, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ವಾಂತಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಎದೆಯುರಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅನಿಸಬಹುದು. ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆವರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

1. ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ನೀವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು; ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಲುಪಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ.

2. ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ಅನ್ನು ಅಗಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನುಂಗಿ

ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಆಸ್ಪಿರಿನ್‌ಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

3. ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

4. ಬಲಿಪಶು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ CPR ನೀಡಿ.

ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿಮಿಡಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನಿಗೆ CPR ನೀಡಬೇಕು.

ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕೂಡಲೆ ಒಂದೆರಡು ಬೇವಿನ ಎಲೆ ರಸವನ್ನು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಶುಗರ್‌ ಲೆವಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

