ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇದೇ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

High cholesterol
Symptoms
: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ (HDL) ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ (LDL) ಎಂಬ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲಿಮಾರ್ ಬಾಗ್ನ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಸಿ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಭಾನು ಮಿಶ್ರಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಕಳಪೆ ಆಹಾರ: ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಅತಿಯಾದ ಹುರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ಬೇಕರಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರಗಳು LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದಿರುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯೂ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನ ಹಿಸ್ಟರಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಈ ಆನುವಂಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಲಿವರ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL)ಅನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಶೇಖರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳಂತಹ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನ (ಓಟ್ಸ್, ಬೀನ್ಸ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು) ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಮೀನು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ ಅಥವಾ ಇತರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)