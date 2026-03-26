ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುತ್ತಾ..? ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು

Hands Sweat reason : ಈ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು.. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಗೈ ಬೆವರುತ್ತವೆ..? ಬನ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಏನಿದು ಪಾಮರ್ ಹೈಪರ್ಹೈಡ್ರೋಸಿಸ್? : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಮೆದುಳು ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕೇತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವವರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೆದುಳಿನ ಸಂಕೇತಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದೇಹದ ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ..
ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ: ದೇಹದ 'ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ನರಮಂಡಲ' ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬೆವರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏರುಪೇರು: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ: ಹಠಾತ್ತನೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.
ಅನುವಂಶೀಯತೆ: ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳು
ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವಿಶೇಷ ಆಂಟಿಪೆರ್ಸ್ಪಿರಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿ: ನರಗಳ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 'ಅಯಾನೊಫೊರೆಸಿಸ್' ಅಥವಾ 'ಬೊಟಾಕ್ಸ್' ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳ ಬಳಕೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಫಿ/ಟೀ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಾವು ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.