ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಬರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ..! ಈ ತಪ್ಪು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಡ್ಡವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ

Hirsutism Symptoms causes : ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖ, ಎದೆ, ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಲ್ಲ, ತುಟಿ ಮೇಲೆ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪೀಚ್ ಫಜ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಂನಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರಂತೆ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (ಪಿಸಿಓಎಸ್) ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ 100 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 10 ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೋಗವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.