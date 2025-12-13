ಸೀನು ಏಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅದರ ಹಿಂದಿದೆ ಅದ್ಭುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ

Reason for sneezing : ಸೀನುವುದು ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಶೀತ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೀನುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಸೀನುವಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಅಹಿತಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು.. ಸೀನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೈವಿಕ ಸರಪಳಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಧೂಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತೂರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು, ಪರಾಗ ಅಥವಾ ಇತರ ವಾಯುಗಾಮಿ ಕಣಗಳು ಮೂಗಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಣಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಹವು ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟಮೈನ್ ಮೂಗಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿರಿಕಿರಿಯೇ ನಮಗೆ ಸೀನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸೀನುವಾಗ, ಆ ಕಣಗಳು, ಲೋಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು ಪಕ್ಕಾ..
ನೀವು ಸೀನುವಾಗ ಗಾಳಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 100 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಂಟಲು ಹರಿದುಹೋಗುವ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೀನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಫೋಟೋ ಸೀನು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸೀನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನರಗಳು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಚೋದನೆಯು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ನರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ಯಾರು? ಪುರುಷರಾ, ಮಹಿಳೆಯರಾ? ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಗೋತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಸೀನುವುದು ಸೋಂಕನ್ನು ಹರಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವೈರಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹನಿಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸೀನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ಟಿಶ್ಯೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗೆ ಸೀನುವುದರಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.