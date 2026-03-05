ಸಿಹಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೂ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಏಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಯಗೊಳಿಸುತ್ತೆ

Human blood facts : ಬೆಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬರುವ ಬೆವರಿನ ಹನಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಉರುಳಿ ತುಟಿ ತಲುಪುವ ಕಣ್ಣೀರು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಇದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ.. ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ನೀರು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ..?
ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ನಮ್ಮ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 'ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್', ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಉಪ್ಪು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳೂ ಇವೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲವಣಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ, ಈ ಲವಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಕೇವಲ ಭಾವನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿ' ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು 98% ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 2% ಉಪ್ಪು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಉಪ್ಪು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಅವಶ್ಯಕ.
ಬೆವರು ದೇಹದ 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ನಾವು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈ ಬೆವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆವಿಯಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆವರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಾನವನ ದೇಹವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾನವ ದೇಹವು ಸುಮಾರು 225 ಗ್ರಾಂ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪ್ಪು ಸ್ನಾಯು ಸಂಕೋಚನ ಮತ್ತು ನರ ಸಂಕೇತಗಳಿಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? : ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬೆವರು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.