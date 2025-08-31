ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಇದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Vitiligo causes : ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ತೊನ್ನು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೊನ್ನು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯೇ? ಇದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ತೊನ್ನನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮೆಲನಿನ್ ರಚನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಹಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಿದ್ದಂತೆ... ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ; ತಿಂದರೆ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!
ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲ : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಜನರು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ತೊನ್ನು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? : ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಯಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೃದಯಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ʻಈʼ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ! ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ವಿಟಲಿಗೋಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೇ? : ಉತ್ತರ ಹೌದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಮ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫೋಟೊಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯಂತಹ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಟಲಿಗೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.