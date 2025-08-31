English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.. ಇದು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

Vitiligo Treatment : ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ (vitiligo symptoms) ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಈ ರೋಗವು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:00 PM IST
    • ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆಯೇ..?
    • ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
    • ಈ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೊನ್ನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Vitiligo causes : ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ತೊನ್ನು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೊನ್ನು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯೇ? ಇದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ತೊನ್ನನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮೆಲನಿನ್ ರಚನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಹಣ್ಣು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಿದ್ದಂತೆ... ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ; ತಿಂದರೆ ಆಯುಷ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ!

ವಿಟಿಲಿಗೋ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲ : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಜನರು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತೊನ್ನು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? : ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಯಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೃದಯಘಾತವಾಗುವ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ʻಈʼ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ! ಅನೇಕರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ದೇಹದೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಚರ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

ವಿಟಲಿಗೋಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆಯೇ? : ಉತ್ತರ ಹೌದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಕ್ರೀಮ್, ಫೋಟೊಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯಂತಹ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಟಲಿಗೋವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

