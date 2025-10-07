ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸೋಪು ಹಚ್ಚಬಾರದು.! ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

Women body care : ಇಂದಿಗೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೋಪ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸೋಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಜನರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಂದು ನಾವು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋನಿಯು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಯೋನಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸರಳ ನೀರು ಸಾಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)