ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸೋಪು ಹಚ್ಚಬಾರದು.! ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

Women health care: ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸೋಪು ಹಚ್ಚಬಾರದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:46 PM IST
ಮಹಿಳೆಯರು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಸೋಪು ಹಚ್ಚಬಾರದು.! ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

Women body care : ಇಂದಿಗೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸೋಪ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಸೋಪಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ, ಜನರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಂದು ನಾವು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ..!

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋನಿಯು ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಸೋಪ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಯೋನಿ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿಯನ್ನು ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಆಗುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸರಳ ನೀರು ಸಾಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.)

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Health carewomen private partWomen healthwomen hygieneBathing Mistakes

