Summer health tips : ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬುವುದು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ತಣ್ಣಗಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಬಹುದು.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೈಕೋಪೀನ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನುವ ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತಂಪು ಇರುವಾಗ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ : ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ.. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ.