  • ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಳಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಾಸ್‌..! ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಅರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ

Yawning Causes : ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ..? ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರೆಗೆ, ಆಕಳಿಕೆಗೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:03 PM IST
Health tips : ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ಈ ಆಕಳಿಕೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 

ಹೌದು.. ಆಗಾಗ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ಆಯಾಸದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮೆದುಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಕಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು.. ಪರಿಹಾರಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...

ಆಕಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ನಿದ್ರೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರದೆಗಳ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲು ಮೆದುಳು ಪದೇ ಪದೇ ಆಕಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ದಣಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯೇ? : ಆಕಳಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು
ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ: ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ: ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಹೃದಯವು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗಳು: ನಾರ್ಕೊಲೆಪ್ಸಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಪರಿಹಾರಗಳು
ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಜಲಸಂಚಯನ: ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ.
ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿತ: ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ.
ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳು: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಭಾರೀ ಊಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

