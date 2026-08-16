/ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ: ಕುಡಿಯುವಾಗ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಡಿ!

Health News : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ನೆಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ಸೈಡ್ ಡಿಶ್) ಬಹುತೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಗ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಾರದ ಆಹಾರಗಳು: ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಪಕೋಡ, ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ನಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯದ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅಜೀರ್ಣ, ಎದೆಯುರಿ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ (ಲಿವರ್) ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮುಂತಾದ ಖಾರದ ತಿಂಡಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು (ಅಸಿಡಿಟಿ) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪಿನಂಶವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಚಿಪ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಕ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು? : ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನ್ನದಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೂಕ್ತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ-ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.