ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ? ಹೈ ಬಿಪಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ?

Symptoms of high blood pressure: ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದರ ಭಾಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೆ, ಯಂತ್ರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಸಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ದೇಹದ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ?
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬಲದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 115/75-120/80 ಎಂಬುದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಡಾ.ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಏಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ 5 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಆಗಲ್ಲ..!
ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ, ಹೃದಯವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಹೃದಯವು ರಕ್ತ ಕಟ್ಟಿ ಹೃದಯ ಸ್ಥಂಭನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಾರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟ, ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಐದು ಬಿಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ...!
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)