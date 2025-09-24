English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kidney stone: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೇವಲ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 20-30% ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅವು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಹರಡಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:35 PM IST
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡದಿರಬಹುದು
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ವಿಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಕಾರಣ..! ಕಿಡ್ನಿಸ್ಟೋನ್ಸ್‌ ತಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ

Kidney problems: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ವಿಷ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ, ಅವು ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವು ಮೊದಲು ಮೂತ್ರನಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ, ತೀವ್ರ ನೋವು ಮತ್ತು ಸುಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನ (UTI) ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ಶೇಕಡಾ 20 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಏಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ತಜ್ಞರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕಲ್ಲು ರಚನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTIs) ನಂತಹ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಣ್ಣು.. ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಕು ಶುಗರ್‌, ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ!

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
ಪಾಲಕ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಚಹಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೊದಲು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

 

