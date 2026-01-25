English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 25, 2026, 04:04 PM IST
  • ನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು
  • ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್‌ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
  • ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಓಟ್ಸ್-ಗಂಜಿ ಸೇವನೆಯು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ

Super foods in diabetes: ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ನೆನೆಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌, ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಈ ತರಕಾರಿ ರಸ!! ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು..

ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಓಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಜಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ವಾಲ್ನಟ್‌ನಂತಹ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಅಂದವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆ.. ಆಪಲ್‌ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್‌ ಪಕ್ಕಾ!

ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

