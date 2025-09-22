ನಿಮಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

Dengue Health Tips
: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಜನರು ಜ್ವರ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ದದ್ದುಗಳು, ಶೀತ, ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರವು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ
ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಿರಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿ: ಮೊಸರು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಖಿಚಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಘು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸಿ: ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಳದಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಹಳದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಕೆ ಹಾಲು: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ತೆಂಗಿನ ನೀರು: ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ
ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ, ಹುರಿದ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಲ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)