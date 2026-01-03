English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಅಳೆಯಬೇಕು.

Jan 3, 2026
  • ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?
  • ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ-ಎತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ?
  • ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ

ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

Height Weight Chart: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಎಂಬ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಾವಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನವಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕಾಳಜಿಯೇ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್‌ ಆದರೆ ನಂಗೇನು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತ ಉಪಯುಕ್ತ ಚಾರ್ಟ್‌ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೊಸರಿನ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ..! ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ.. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು ಆತನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತೂಕ ಅಥವಾ ಎತ್ತರವು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರಲಿ ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್‌ನ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್‌ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಅಳೆಯಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಪುರುಷರ ತೂಕ ಮಹಿಳೆಯರ ತೂಕ
ನವಜಾತ ಶಿಶು 3.3 ಕೆ.ಜಿ 3.3 ಕೆ.ಜಿ
2 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳು 6 ಕೆ.ಜಿ 5.4 ಕೆ.ಜಿ
6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು 7.2 ಕೆ.ಜಿ 6.5 ಕೆ.ಜಿ
9 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ 10 ಕೆ.ಜಿ 9.5 ಕೆ.ಜಿ
2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ 12. 5 ಕೆ.ಜಿ 11. 8 ಕೆ.ಜಿ
6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ 14- 18.7 ಕೆ.ಜಿ 14-17 ಕೆ.ಜಿ
9 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ 28- 31 ಕೆ.ಜಿ 28- 31 ಕೆ.ಜಿ
12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ 32- 38 ಕೆ.ಜಿ 32- 36 ಕೆ.ಜಿ
15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ 40-50 ಕೆ.ಜಿ 45 ಕೆ.ಜಿ
21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ 60-70 ಕೆ.ಜಿ 50-60 ಕೆ.ಜಿ
31 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ 59-75 ಕೆ.ಜಿ 60-65 ಕೆ.ಜಿ
41 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ 60-70 ಕೆ.ಜಿ 59- 63 ಕೆ.ಜಿ
51 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ 60-70 ಕೆ.ಜಿ 59- 63 ಕೆ.ಜಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

