ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

Height Weight Chart: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಂಬ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಬೆಲಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಾವಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನವಾಯ್ತು ಅಂತಾ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಕಾಳಜಿಯೇ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಆದರೆ ನಂಗೇನು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಇಂದು ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತ ಉಪಯುಕ್ತ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು ಆತನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತೂಕ ಅಥವಾ ಎತ್ತರವು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇರಲಿ ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಅಳೆಯಬೇಕು.
|ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು
|ಪುರುಷರ ತೂಕ
|ಮಹಿಳೆಯರ ತೂಕ
|ನವಜಾತ ಶಿಶು
|3.3 ಕೆ.ಜಿ
|3.3 ಕೆ.ಜಿ
|2 ರಿಂದ 5 ತಿಂಗಳು
|6 ಕೆ.ಜಿ
|5.4 ಕೆ.ಜಿ
|6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು
|7.2 ಕೆ.ಜಿ
|6.5 ಕೆ.ಜಿ
|9 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷ
|10 ಕೆ.ಜಿ
|9.5 ಕೆ.ಜಿ
|2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷ
|12. 5 ಕೆ.ಜಿ
|11. 8 ಕೆ.ಜಿ
|6 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷ
|14- 18.7 ಕೆ.ಜಿ
|14-17 ಕೆ.ಜಿ
|9 ರಿಂದ 11 ವರ್ಷ
|28- 31 ಕೆ.ಜಿ
|28- 31 ಕೆ.ಜಿ
|12 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ
|32- 38 ಕೆ.ಜಿ
|32- 36 ಕೆ.ಜಿ
|15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷ
|40-50 ಕೆ.ಜಿ
|45 ಕೆ.ಜಿ
|21 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ
|60-70 ಕೆ.ಜಿ
|50-60 ಕೆ.ಜಿ
|31 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ
|59-75 ಕೆ.ಜಿ
|60-65 ಕೆ.ಜಿ
|41 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ
|60-70 ಕೆ.ಜಿ
|59- 63 ಕೆ.ಜಿ
|51 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ
|60-70 ಕೆ.ಜಿ
|59- 63 ಕೆ.ಜಿ
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)