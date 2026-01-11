English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

Urinary tract infection : ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೂ, ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ.. ತಪ್ಪದೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:55 PM IST
    • ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ.
    • ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣ
    • ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

Urine infection : ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ನೋವು, ರಕ್ತ, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTIs), ಮಧುಮೇಹ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲವರ್‌ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು ಕಂಡೀರಾ..? ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಿರ

ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು, ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ಮೂತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ, ಕಿಸ್‌ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಮುಖ, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂತ್ರ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಹರಿವು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು, ನೋವು, ರಕ್ತ, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅನೇಕ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

