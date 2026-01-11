ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

Urine infection : ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದು ನೋವು, ರಕ್ತ, ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕುಗಳು (UTIs), ಮಧುಮೇಹ, ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಹಿಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ, ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಸಹ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು, ಜ್ವರ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ಮೂತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮುಖ, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೂತ್ರ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಹರಿವು ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.