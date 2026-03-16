ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್‌ ಊದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಿಷ ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಿತ್ತರಸವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಇದು ಗ್ಲೈಕೊಜೆನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಲಿವರ್ನ ಊತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಪಟೊಮೆಗಾಲಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಿವರ್ ಊದಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಲಿವರ್ನ ಊತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅತಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೀನ್ ವರ್ಕ್ಮೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ಮಂದವಾದ ನೋವು.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ: ಆಹಾರ ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಊತ ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ.
ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ: ಆಗಾಗ ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ.
ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು: ಉರಿಯೂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳ ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಯಕೃತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ತುರಿಕೆ ಚರ್ಮ: ಯಾವುದೇ ದದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹದ ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆ.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆ.
ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ: ಹಠಾತ್ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ.
ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮಲದ ಬಣ್ಣ: ಗಾಢವಾದ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಮಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ತರಕಾರಿ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಬೊಜ್ಜು ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ...
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)