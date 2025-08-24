English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

Dog bite treatment : ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾನ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 24, 2025, 01:24 PM IST
    • ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
    • ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
    • ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ವಾನ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..?

ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

Rabies vaccination schedule : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ರೇಬೀಸ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಜೀವ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಮೊದಲ ಹಂತ: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಾವು... ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಭಯಾನಕ ರೋಗ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಪರಿಹಾರ ಗೊತ್ತೆ..?

ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತಗಳು: ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ನಂತರದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಳಗೆ ಅಗೆದು ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಯವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರೇಬೀಸ್ ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪೊವಿಡೋನ್-ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರ ನಂತರ, ಬೆಟಾಡಿನ್ ನಂತಹ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಧನುರ್ವಾಯು - ಹೊಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಟನಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಊಟದ ನಂತರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಜಗಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌! ಪಥ್ಯ.. ಔಷಧಿ ಏನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ

ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? : ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸರ್ ನಂತರದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ರೋಗಿಗೆ ಐದು ಡೋಸ್‌ಗಳ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಲದೇ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

dog biteDOG BITE EFFECTSDog bite medicineDog bite treatment

