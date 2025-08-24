ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

Rabies vaccination schedule : ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ರೇಬೀಸ್ನಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು ಜೀವ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಮೊದಲ ಹಂತ: ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು.
ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತಗಳು: ಈ ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ನಂತರದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಯ ಹಲ್ಲುಗಳು ಒಳಗೆ ಅಗೆದು ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಯವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ರೇಬೀಸ್ ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಪೊವಿಡೋನ್-ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಗಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದರ ನಂತರ, ಬೆಟಾಡಿನ್ ನಂತಹ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಧನುರ್ವಾಯು - ಹೊಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಗಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಟನಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಟೆಟನಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? : ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ನಂತರದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ರೋಗಿಗೆ ಐದು ಡೋಸ್ಗಳ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಲದೇ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ.