  • ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ! ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಯಬೇಡಿ

Tongue color chage reason : ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.. ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ..? ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 17, 2025, 04:25 PM IST
    • ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
    • ಈ ಪೈಕಿ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಸಹ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
    • ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Unhealthy signs : ನಾಲಿಗೆಯು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕ. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಲೇಪನವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಔಷಧವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ನಾಲಿಗೆಯು ಮಸುಕಾದ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಲೇಪನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರುಚಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಅರೋಗ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಆದರೆ, ನಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತ...  

ಹಳದಿ ನಾಲಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾಮಾಲೆ ಇರುವವರ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಬಣ್ಣವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ದಪ್ಪ ಲೇಪನ: ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಬಿಳಿ ಲೇಪನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕಿನ (ಥ್ರಷ್) ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಕಳಪೆ ಮೌಖಿಕ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ..

ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ನಾಲಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಅಥವಾ ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಇದು ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜ್ವರದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.  

ನೇರಳೆ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ: ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ... ನೇರಳೆ ಅಥವಾ ನೀಲಿ ನಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದನ್ನು (ಸೈನೋಸಿಸ್) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಡಮಾಡದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

