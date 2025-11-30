ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ: ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ..!

Liver cancer symptoms: ಲಿವರ್ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದು ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಕೂಡ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾಮಾಲೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಲವು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಲಿವರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?
ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಜನರು, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಅಥವಾ C ಸೋಂಕಿತರು, ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿವರ್ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ಗಳಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಜನರು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ Cಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಸಮತೋಲಿತ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸೇರಿವೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)