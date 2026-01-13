ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:14 PM IST
Cervical cancer Symptoms

: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆದರೆ ಗಂಭೀರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕೆಳಭಾಗವಾದ ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಮಂದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ 1ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಭಕಂಠಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಅಸಹಜ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಲಘು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್‌ಗಳು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಭಕಂಠವನ್ನ ಮೀರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೋಣಿಯ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಯೋನಿಯನ್ನ ತಲುಪಿರಲ್ಲ. ಸಂಭೋಗದ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ನಿರಂತರ ಅಸಹಜ ಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಂಕು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಇದು ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡಿ ಶ್ರೋಣಿಯ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಕೆಳ ಯೋನಿಯನ್ನ ತಲುಪಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ತೊಡೆಸಂದು ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಸ್ರಾವ ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಂತವನ್ನ ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಈ 4 ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ

ಹಂತ 4 ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೂತ್ರಕೋಶ, ಗುದನಾಳ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನಂತಹ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿರಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ, ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ರೋಗವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್‌ಗಳು, HPV ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೋಣಿಯ ನೋವು ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

