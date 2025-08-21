English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ V/S ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ.. ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? 

Sorghum roti vs Chapati : ಜನರು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:57 PM IST
    • ಜನರು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
    • ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
    • ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.

Health news : ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವೆಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಜೋಳ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ ಎರಡೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಗೋಧಿ ಬ್ರೆಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಧಾನ್ಯದ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಾನೀಯ..!

ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಕಿರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದು ಗೋಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಾದ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೋಧಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬದಲು ನೀವು ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೋಳವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಮಾ ಅಥವಾ ಪುಲಾವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೋಳವನ್ನು ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಅಮೃತ ಈ ಹಣ್ಣು... ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆ ಜನ್ಮವಿಡೀ ಬರೋಲ್ಲ!

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ : ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, 100 ಗ್ರಾಂ ಧಾನ್ಯದ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 340 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 13.2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 72 ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, 0.4 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ, 10.7 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್, 2.5 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ರಂಜಕ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಗ್ಲುಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಸಿ ರಾಗಿ (ಸೋರ್ಗಮ್) 329 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, 11 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್, 3 ಗ್ರಾಂ ಕೊಬ್ಬು, ಸುಮಾರು 72 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, 7 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6, ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

SorghumSorghum rotiSorghum roti healthsorghum roti calories

