ತಿಂಗಳಿನ ಯಾವ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Pregnancy Tips: ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ದಿನದವರೆಗೆ.
ನಿಯಮಿತ 28 ದಿನಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14ನೇ ದಿನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 9ನೇ ಮತ್ತು 14ನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಋತುಚಕ್ರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (21 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು). ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಮಯವೇ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ. ವೀರ್ಯವು ಈ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)