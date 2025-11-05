English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತಿಂಗಳಿನ ಯಾವ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ತಿಂಗಳಿನ ಯಾವ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಋತುಚಕ್ರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ (21 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು). ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 14 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 5, 2025, 05:10 PM IST
  • ನಿಯಮಿತ 28 ದಿನಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ
  • ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 9ನೇ & 14ನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಋತುಚಕ್ರವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದುಬದನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು

ತಿಂಗಳಿನ ಯಾವ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Pregnancy Tips: ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರ್ಭಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ 5 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ದಿನದವರೆಗೆ.

ನಿಯಮಿತ 28 ದಿನಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 14ನೇ ದಿನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 9ನೇ ಮತ್ತು 14ನೇ ದಿನದ ನಡುವೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಈ 5 ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಬಲೂನ್ ರೀತಿ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಮಯವೇ ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ. ವೀರ್ಯವು ಈ ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಬಹುದು, ಇದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..!

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

