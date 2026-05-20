Which fruits should people with diabetes eat in summer: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹವುಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹವು ಆಗಿವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ರಸಭರಿತವಾದ ಮಾವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಪೋಟಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸೇಬು ಮತ್ತು ಪೇರಲದಂತಹ ಐದು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಶುಗರ್ ಇರುವವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಪೋಟಾ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಪೇರಳೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಸ್ಮೂಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಕ್ಶೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಭಾರೀ ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಊಟದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂಡಿಗಂತೆ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಊಟದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಊಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೊಸರು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಅಂಜೂರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ಫ್ರೂಟ್ಗಳು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.